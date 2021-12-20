Морозы в Саратовской области спадут к выходным

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о погоде в Саратовской области на эту неделю.

С завтрашнего дня начнется похолодание. Ударят морозы до 23 градусов. Но к выходным снова начнется потепление. Вновь температура опустится уже к Новому году.

Завтра в регионе обещают туманы и гололедицу. Подробнее о погоде на неделю читайте тут.

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