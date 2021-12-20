В новогоднюю ночь в Саратове ожидается очередное похолодание

Саратовцам пора доставать свои тулупы. Фото: Елена Степанова

Закончились в Саратовской области теплые деньки. Слава богу, ненадолго. Оттепель начнется к концу недели, а пока жителям региона стоит подготовить свои тулупы – наступают 20-градусные морозы. О том, какая погода ожидается и на Новый год, рассказала заместитель начальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

- Сохранится неустойчивый характер погоды, который будет в том числе выражаться в перепадах атмосферного давления, изменении направления ведущих воздушных потоков, температурных качелях и в режиме выпадения осадков, - сказала синоптик.

В ближайшие сутки начнется похолодание, которое продлится практически до конца рабочей недели. Так, морозы ожидаются в период с 21-го по 24-е декабря. В эти даты северные воздушные массы принесут в Саратовскую область температуры до 18-23 градусов холода – в центральных и северных районах, а на юге и юго-востоке – до 10-15 мороза по ночам.

Днем обещают от 12 до 17 ниже нуля, на юге и юго-востоке – 7-12 мороза.

В Саратове в самые холодные ночи ожидается от 17 до 20 градусов холода, а днем – от 13 до 16.

- В субботу и воскресенье нас ждет очередное потепление. Температура поднимется до слабоморозных и оттепельных значений, - уточнила Цветайло.

Сегодня снег ещё будет идти, но с завтрашнего дня и уже до субботы осадков не ожидается. В выходные, в связи с потеплением и выпадением снега, мокрого снега и снега с дождем, ухудшится дорожная ситуация. Её усугубят туманы и гололедица.

- В новогоднюю ночь прогнозируется очередное понижение температур, но не до трескучих морозов, хотя были и такие расчеты, - предупредила синоптик, уточнив, что пока точно ничего о погоде на 31-1 сказать нельзя.

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