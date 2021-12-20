Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Саратовской области

В гидрометцентре Саратовской области предупредили об опасных природных явлениях. Завтра, 21 декабря, автомобилистам придется быть предельно осторожными.

Так, синоптики обещают туман, налипание мокрого снега, гололед и на дорогах – гололедицу.

Напомним, с завтрашнего дня в регионе начнется сильное похолодание. Ударят морозы до 23 градусов.

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