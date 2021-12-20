Не благодаря, а вопреки: Кто и зачем затягивал решение проблем дольщиков ЖК «Победа»

ЖК "Победа"

Проблемы дольщиков ЖК «Победа» решены, но это произошло вопреки местным застройщикам и ряду интересантов этого миллиардного проекта.

Как заметил недавно Вячеслав Володин, который буквально «за уши втащил» дольщиков в процедуру компенсаций от Фонда «Дом.РФ», теперь можно спокойно разделить две проблемы и решать каждую в отдельности: восстановление прав дольщиков и разбирательства с юридическими лицами и конкурсными управляющими, каждый из которых имеет свой интерес в этом деле.

По первой проблеме решение найдено, и выплата компенсаций с учетом реальной, сегодняшней стоимости жилья – вопрос ближайшего времени.

А вот разбирательства с правами на имущество ЖК «Победа», с оценкой его стоимости и банкротством застройщиков предстоят еще долгие.

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Вся предыстория появления этого объекта говорит о том, что махинации там были изначально как с землей, так и с последующим возведением домов. Начать с того, что ООО «Ксиан», которое получило участок в Юбилейном, сумело добиться от чиновников мэрии перевода его из вида земель для строительства ТРК в многоэтажную жилую застройку. За подобные махинации несколько бывших чиновников мэрии сейчас под следствием, а сам «Ксиан» потерял после вмешательства прокуратуры несколько участков в Заводском районе. Дело в том, что меняя назначение уже отданного в аренду участка, чиновники и убедившие их в этом предприниматели решали важную задачу – избегали публичных конкурсов, которые обязаны проводить при распределении участков под жилые дома. При честной борьбе цена на участки выросла бы значительно.

Решив этот вопрос, стоявшие за ООО «Ксиан» предприниматели начали дробить участок на более мелкие, переуступая эти части физическим лицам, которые учредителями этого «Ксиан» и числились. После череды переуступок, при которых цена на участки постоянно росла, они отходят к ООО «Стройресурс», которое, в свою очередь, входит в орбиту предприятия АО «Саратовоблжилстрой» и его владельца, депутата облдумы Леонида Писного.

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Как утверждали в региональном минстрое, строительство, начатое в 2016 году, также шло по схеме, которую обычной не назовешь – к ООО «Ксиан» на стройке присоединяются еще две компании, ООО «Строительная компания «ЖБК-3» и ЗАО «Производственное предприятие ЖБК-3» которые возглавляют отец и сын Константин и Дмитрий Колесниченко.

Под брендами известных застройщиков дольщики понесли свои деньги в проект, здания ЖК начали расти и остановились в 2019 году, когда произошел семейный разлад в доме Колесниченко. На тревоги дольщиков в соцсетях и СМИ министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин и депутат Писной заверяли – проект надежный, несомненно, он будет завершен.

Тем не менее, в это время стройка стоит, один из учредителей ООО «Ксиан» Елена Денисова заявляет о невозможности банкротства, в рамках рабочей группы по обманутым дольщикам Леонид Писной и «Саратовоблжилстрой» пытаются достраивать один из домов ЖК «Победа» - №5. Однако в 2020 году стройку останавливает и Писной. Каков был рассчет – достроить и сдать один дом или только повысить потенциальную стоимость недостроя, заодно нарастив кредиторскую задолженность перед Писным со стороны «Ксиана»?

К тому времени Фонд «Дом.РФ» уже приступил к помощи другим обманутым саратовским дольщикам благодаря активной позиции в этом вопросе Володина. Не исключено, что уже тогда у авторов проекта возникла идея продать его втридорога государству в лице Фонда, и заработать вдвойне – на дольщиках и на федеральном бюджете.

Ситуация зашла в тупик – строить никто не собирался, дольщики пылали праведным гневом к местным властям, а застройщики некоторых из них вводили в заблуждение насчет своих намерений продолжить стройку, прямо подогревая конфликтную ситуацию.

На встрече с Володиным на стройплощадке "Победы" Писному пришлось услышать много неприятного

В очередной раз пришлось рубить гордиев узел Вячеславу Володину, который побывал зимой 2021 года на стройке вместе с депутатом Госдумы Николаем Панковым, которому поручил помочь решить проблемы дольщиков ЖК «Победа». На той встрече был и Леонид Писной, которому пришлось услышать немало неприятных слов, и осознать еще более неприятные перспективы.

После этого прокуратура завела уголовное дело в отношении всех трех застройщиков, а двое из них входят в процедуру банкротства – третий, ЗАО «ПП ЖБК-3» начал банкротиться еще в конце 2020 года. Прозвучало предложение в рамках уголовного дела добиться экстрадиции учредителя ООО «Ксиан» Елены Денисовой, которая уже некоторое время назад перебралась в Испанию и оттуда «слала вести» в подконтрольных Леониду Писному и Сергею Курихину СМИ. При этом банкротящие застройщики, в том числе руками некоторых дольщиков, не дали сторонней организации, которую привлек депутат Николай Панков, продолжить стройку.

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Далее последовала чехарда с конкурсными управляющими, которых то не могли найти, то они оставляли свою должность. Уже стало понятно, что достраивать никто из застройщиков, в том числе аффилированные к проекту организации, типа компаний Писного, не может или не хочет. Осталась надежда на Фонд «Дом.РФ», который должен был принять решение или о выделении средств на достройку, или на компенсации. Это решение также затягивалось, к примеру, в силу того, управляющие все никак не могли подготовить полные реестры дольщиков. Можно предположить, что этому способствовали некоторые из застройщиков.

Затем выяснилось еще одна странность – стоимость недостроя (966 млн. рублей) по произведенной оценке, оказалась выше, чем сумма возможных выплат дольщикам (около 880 млн). Это означает, что Фонду, который взялся бы выплатить дольщикам все положенные компенсации, пришлось бы потом выплачивать также многомиллионную разницу кредиторам банкротящихся застройщиков. В СМИ утверждают – что это заранее продуманная схема – кредиторами банкротящихся застройщиков выступили аффилированные нужным людям компании, к примеру, тот же «Саратовоблжилстрой», который строил-строил и не достроил дом, зато поднял его оценочную стоимость.

К самой оценке в Фонде возникла масса вопросов, уже есть иной расчет, по которому два недостроя с землей оцениваются в 290 млн рублей.

Все эти сомнения и разногласия вокруг застройщиков и конкурсных управляющих дают возможность предполагать, что идет борьба за деньги, которые можно накрутить на деле недостроенного ЖК Победа». Сделать буквально из воздуха, как их делали, дробя и передавая друг другу участки под ЖК.

И это еще не считая «традиционных» схем заработка на квартирах, которые проданы застройщиками за бесценок своим людям – компенсацию они же будут получать по полной рыночной стоимости. В этом ЖК таких мутных квартир не один десяток.

Поле для работы правоохранителям в ситуации вокруг ЖК «Победы» - почти не паханное. Сейчас, благодаря решению Фонда «Дом.РФ» о компенсации дольщикам, которое озвучил Володин, работать прокуроры и следователи СКР могут не отвлекаясь на выступления и ультиматумы дольщиков в соцсетях.

Их проблема получила решение, заодно выбив почву социального протеста из-под ног у авторов и исполнителей схем обогащения вокруг ЖК «Победа». Дольщики с деньгами «Дом. РФ» теперь сами по себе, а этим товарищам предстоят долгие встречи с правоохранителями, завершится они могут совсем не радостно.

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