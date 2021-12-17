Прокурор Саратовской области: чиновники и застройщики ЖК «Победа» рискуют пойти под суд

Представители власти и правоохранители пообщались с дольщиками ЖК «Победа»

Сегодня, 17 декабря, в Саратове прошла очень важная встреча: представители федеральной, областной власти и правоохранители пообщались с дольщиками ЖК «Победа». Разговор вышел тяжелый, но полезный: каждому из обманутых граждан постарались предложить оптимальный вариант.

История с ЖК «Победа» в Юбилейном поселке тянулась много лет. Из-за недобросовестных застройщиков и чиновников 652 семьи остались без квартир и денег. На днях, при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, был найден выход: дольщикам выдадут компенсацию взамен квартир в замороженном недострое. Общая сумма компенсации составит 1,189 миллиарда рублей. Это решение далось непросто, однако другой выход из ситуации сложно представить. По России еще остаются 1700 домов с аналогичными проблемами и везде дольщикам нужна помощь. А получили ее – саратовцы.

Желающие могут получить компенсацию

Как рассказал депутат Госдумы Николай Панков, подрядчики «Победы» не дали в 2020 году завершить строительство, которое хотела закончить компания из другого города. С квартирами много путаницы: часть из них имеет по два владельца, а кто-то успел получить жилье без оплаты.

- Прежние застройщики начали делать вид, что достроят сами, и загнали объект в банкротство. Теперь эти застройщики почти полным составом покинули территорию страны. Считаю, споры застройщиков нужно вынести за скобки. Ими занимаются правоохранительные органы. Нам важно - решить проблему честных дольщиков, кто вложил свои деньги, - заявил парламентарий.

Как заметил Валерий Радаев, компенсация может стать спасением, потому что деньги можно получить сейчас, а сроки достройки остаются туманными.

Председатель правительства Роман Бусаргин заверил пострадавших, что никто не останется без выплат. Каждый из дольщиков, внесших свой вклад в строительство, может найти свое имя в реестре, составленным в Москве фондом «Дом. РФ». Выплаты рассчитываются из актуальной стоимости жилья на рынке. Учитываются множество параметров: этаж квартиры, вид из окна и т.д. До конца года документация будет передана в банк. После этого желающие смогут подать документы на компенсацию.

Вместе с тем, для тех, кого такой вариант по-прежнему не устраивает, есть и другие решения. Тем, кто непременно хотел бы приобрести квартиру в Юбилейном, власти готовы оказать поддержку в приобретении других квартир. Есть еще варианты в строящемся микрорайоне в поселке Солнечный, возможны и другие территории.

Присутствовавший на мероприятии прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отметил, что правоохранители тоже занимаются проблемами вокруг ЖК «Победа».

- Ответственные за ситуацию чиновники и застройщики в перспективе попадут под суд, - заявил глава надзорного ведомства.

- Переживаний не должно быть. Ни один человек, который вложил свои деньги, не окажется без поддержки, - заверил губернатор, отвечая на вопросы дольщиков о выплатах.

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