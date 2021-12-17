Володин уже купил самолет ЯК-42 в дар Саратову

ЯК-42

Один из последних оставшихся в целости ЯК-42, выпущенных на Саратовском авиационном заводе в ближайшее время поступит в качестве экспоната музей САЗа. Его в дар городу и области передал председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщили в группе сторонников спикера в телеграм-канале "Володин Саратов".

- Это последний из оставшихся ЯК-42, выпущенных на Саратовском авиационном заводе. После обращений жителей Вячеслав Володин принял решение о покупке на личные средства самолета и передаче его в дар Саратову, - сообщили в ТГ.

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