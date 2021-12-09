В Саратовской области выросло число изнасилований и уменьшилось количество убийств

В региональном СУ СКР огласили статистику за 10 месяцев 2021 года

В Саратовской области отмечаются позитивные тенденции по снижению большинства видов зарегистрированных преступлений по итогам 10 месяцев 2021 года. Но есть рост по изнасилованиям, насильственным действиям сексуального характера, а также причинению тяжкого вреда здоровью по сравнению с январем-октябрем 2020 года.

С соответствующим докладом «КП-Саратов» ознакомилась в ходе заседания Общественного совета при СУ СКР по Саратовской области, которое состоялось 8 декабря.

- Число убийств снизилось с 67 до 64 (на 4,5%) но при этом с 42 до 67 (на 59,5%) увеличилось число случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, с 31 до 48 (48,4%) увеличилось число изнасилований, насильственные действия сексуального характера участились со 142 до 244 случаев (рост - 71,5%), - доложил старший инспектор второго контрольно-следственного отдела СУ СКР Сергей Балякин.

В докладе отмечено, что раскрыты все умышленные убийства и изнасилования, произошедшие с начала года за первые десять месяцев, есть одно пока не раскрытое дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

Всего следователи регионального СК направили на утверждение в прокуратуру за 10 месяцев 2021 года 985 уголовных дел. По ним осуждены 104 убийцы, 52 насильника, 70 взяточников и коррупционеров.

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