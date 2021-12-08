Глава регионального СКР Анатолий Говорунов предложил общественникам поработать вместе

Анатолий Говорунов

Начальник СУ СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов предложил членам Общественного совета при СК вместе поработать над несколькими непростыми вопросами. В первую очередь Говорунов обозначил темы преступлений против детей и совершаемые детьми, а также вопросы, связанные с оценкой кандидатов на должности в региональном Следственном комитете.

Заседание Общественного совета при СУ СКР прошло в Саратове 8 декабря. На нем был избран председатель совета. Им стала председатель исполкома реготделения общероссийской организации «Ассоциация юристов России» Светлана Зайкова.

Светлана Зайкова Фото: Александр Уриевский

Совет определил круг вопросов, которые предлагается к рассмотрению. В их числе состояние работы СУ СКР по расследованию коррупции в органах власти и правоохранительных структурах, взаимодействие правоохранительных органов и общественников при розыске пропавших людей, вопросы, связанные с выплатами зарплат и иных положенных гражданам выплат, информационное освещение деятельности СУ СКР и другие.

На заседании сотрудники СК озвучили ряд статистических показателей своей работы и криминогенной обстановки в регионе, как положительные, так и негативные.

- Говорить только о сухих цифрах - неправильно, за каждой цифрой стоят преступления, стоят судьбы людей.

Кроме раскрываемости преступлений, меня волнует профилактика - как мы все, граждане, и правоохранители и общественники, можем противостоять новым преступлениям, спрофилактировать их. Есть категории преступлений, где это сложно или почти невозможно. Но, к примеру, предупредить преступления в отношении детей и преступления с их стороны - вот эту ситуацию мы можем попробовать изменить, - заявил в ходе заседания Совета Анатолий Говорунов.

Он также предложил членам Общественного совета принять участие в собеседованиях с кандидатами на должности в региональном СКР.

В состав Общественного совета вошел представитель холдинга «Волга-Медиа», редактор сайта «Комсомольская правда - Саратов» Александр Уриевский.

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