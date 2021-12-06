В Саратове следователя полиции по делу Рубинштейна приговорили к 5,5 годам

Дмитрий Рубинштейн

В Саратове следователя по делу Рубинштейна приговорили к 5,5 годам. Невиновный Дмитрий Рубинштейн полгода сидел в тюрьме из-за незаконного уголовного дела. Бывшего сотрудника СУ СК региона осудили за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также фальсификацию доказательств по уголовному делу.

История резонансного дела Рубинштйена началась 15 июня 2019 года. Около дома по улице Гвардейской правоохранители задержали закладчика. Задержанный – 26-летний рецидивист Александр Студентов представился полицейским именем приемного сына своей матери.

16 июня 2019 года в отделе полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову на мужчину, за которого себя выдал подозреваемый, завели уголовное дело. 24 июня 2019 года материалы передали Тахиру Гульахмедову.

23 июля 2019 года Александр Студентов явился в отдел полиции для проведения следственных действий и вновь выдал себя за сводного брата. Один из сотрудников полиции узнал обманщика и предупредил следователя, что мужчина не тот, за кого себя выдает, однако Гульахмедов проигнорировал это и продолжил «шить дело» невиновному. Он подготовил от имени следователя, ранее занимавшегося делом, подложный протокол допроса подозреваемого, очерняющий Рубинштейна, а настоящий уничтожил. Также он подготовил от имени предшествующего следователя постановление и протокол об изъятии у подозреваемого мобильного телефона и рапорт о приобщении к делу копии паспорта и военного билета его сводного брата. 31 июля 2019 года уголовное дело было направлено в суд.

22 августа 2019 года суд приговорил Дмитрия Рубинштейна к трем годам условно с испытательным сроком 4 года. Позже Рубинштейну урока заменили на реальный, 19 марта 2020 года его задержали и направили в исправительную колонию № 33 УФСИН России по Саратовской области, где пробыл до 25 августа 2020 года и смог освободиться благодаря общественному резонансу и новому разбирательству. Позже Рубинштейн получил за пережитую несправедливость компенсацию.

Следователь-преступник за посадку невиновного получил 5,5 лет в колонии общего режима. Настоящий же закладчик также отправлен в тюрьму.

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