Дмитрий Рубинштейн из Саратова добился 2 млн рублей компенсации за отнятые полгода жизни

Дмитрий Рубинштейн Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Незаконно осужденный Дмитрий Рубинштейн из Саратова отсудил компенсацию морального вреда за проведенные в колонии полгода.

Сумма компенсации составила 2 млн рублей вместо запрашиваемых 5 млн. Сам Дмитрий в разговоре с «КП-Саратов» назвал эту компенсацию отмазкой.

- Не думаю, что кто-либо из них согласился бы туда поехать, откуда мне удалось выбраться, за эти же деньги, — отметил Дмитрий Рубинштейн.

Тем не менее ответчики формально будут обжаловать решение суда о компенсации.

Перед незаконно осужденным за все время судебных разбирательств извинились только один раз. Мужчина отмечает это был представитель прокуратуры на одном из заседаний.

После проведенных шести месяцев в местах лишения свободы Дмитрий, по его словам, долго не мог трудоустроиться, было сложно восстановиться в жизни. Это сильно повлияло на то, что они разошлись с супругой Даниэлой.

Напомним, саратовца приговорили за хранение наркотиков к трем годам лишения свободы условно, хотя это преступление совершил его сводный брат. Не разбираясь, правоохранители осудили невиновного, а когда тот не ходил отмечаться — заменили условный срок на реальный и отправили в колонию.

После огласки в СМИ, работы адвоката и поддержки жены Даниэлы Дмитрий смог выбраться из мест лишения свободы, проведя там полгода.

Дмитрий Рубинштейн с женой Даниэлой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Еще не все закончено, многое впереди, — сообщил собеседник.

Его ждут различные судебные разбирательства. Дмитрий Рубинштейн хочет, чтобы виновные в органах несли ответственность за свои опрометчивые поступки.

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