«Сидит за преступление брата»: Жена саратовца пытается вызволить его из колонии, считая незаконно осужденным

Дмитрий Рубинштейн считает себя незаконно осужденным. Фото со страницы его жены Даниэлы в соцсети

Сотрудник прокуратуры Саратовской области посетил в ИК-33 Дмитрия Рубинштейна, который отбывает срок за хранение наркотиков. Он и его жена Даниэла пытаются доказать незаконность приговора. О ситуации «КП-Саратов» рассказала супруга осужденного.

- В соцсети «ВКонтакте» мне 18 марта написал сотрудник УИИ (уголовно-исполнительная инспекция — прим. ред), что разыскивается мой муж, и он хочет со мной связаться, оставил свой номер. Я ему позвонила, и он мне сообщил что мой муж был осужден 22 августа 2019 года по статье за хранение наркотиков. Ему назначили три года условного срока, так как он не явился ни разу, его объявляли в федеральный розыск и назначили реальный срок в виде лишения свободы, — рассказала Даниэла.

Она отметила, что никогда не видела Дмитрия под наркотиками, он не употреблял. Правоохранителю женщина заявила, что муж находится в Москве по работе и пообещала передать ему информацию.

Сам осужденный также назвал это ошибкой и позвонил сотруднику УИИ для выяснения обстоятельств. На следующий день мужчина приехал из Москвы, и они с супругой отправились в Волжский отдел судебных приставов. Там его увели полицейские, сказали женщине, что вернут. Однако — повезли в отдел, а затем в СИЗО.

- Я немедленно поехала туда, стала выяснять у дежурного — где мой муж. Спустившийся сотрудник розыска сообщил, что супруга задержали, так как он не являлся отмечаться. Ни мужу, ни мне не дали ничего объяснить, просто посадили и все. Больше я мужа не видела, — отметила Даниэла.

Женщина сообщила об уголовном деле мужу по телефону, они посчитали это ошибкой. Фото со страницы Даниэлы в соцсети

Женщина предполагает, что виновен в этом преступлении сводный брат Дмитрия Александр Студентов, который не раз привлекался за аналогичные деяния.

- Когда в очередной раз его поймали, он, побоясь отбывать наказание в исправительной колонии, сказал не свои данные, а данные моего мужа, — рассказала Даниэла и добавила, что не понимает, как это все могло пройти в полиции.

Супруга осужденного также вспомнила, что мачеха Дмитрия Татьяна Ильясова и по совместительству родная мать Студентова настоятельно просила у них документы, якобы чтобы помочь получить квартиру, так как у мужчины есть статус сироты. По словам женщины, в ее интересах было спасти своего сына.

Даниэла решила не сидеть на месте, а вызволить мужа. Она начала искать адвоката, но он все никак не мог ознакомиться с делом, ведь суды были закрыты в связи с распространением коронавируса. Когда они открылись — защитник убедился в невиновности мужа, ведь в деле фигурирует фотография его сводного брата.

Однако работа адвоката никак не продвигалась и затянулась на три месяца. Женщина сменила защитника, и после этого дело пошло.

- Мне известно, что Студентов на допросе в полиции признал свою виновность еще в мае. Но почему это не учитывалось три месяца? Прокуратура явно на тот момент бездействовала, и только потом информация дошла до областного прокурора. Сколько это протянется, и как дальше будут развиваться события — мне пока неизвестно, — отмечает собеседница.

Жена Дмитрия Рубинштейна Даниэла пытается вызволить его из колонии. Фото со страницы героя публикации в соцсети

В прокуратуре сообщили, что началась проверка по факту незаконного осуждения жителя Саратова. В ходе нее было возбуждено производство ввиду новых обстоятельств, началось выяснение. Если оно раскроет новые сведения о деле, будет возобновлено расследование или прекратится производство.

Также внимания от надзорного ведомства удостоится уголовно-исполнительная инспекция — прокуроры разберутся в законности исполнения решения суда о замене условного наказания на лишение свободы.

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