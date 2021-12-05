В Энгельсе эвакуировали крупные торговые центры

.

Волна эвакуаций ТЦ докатилась до Энгельса. Вечером 5 декабря от читателей «КП-Саратов» поступили сообщения о большом количестве машин полиции возле ТЦ «Облака» и ТЦ «Лазурный».

Очевидцы утверждают, что из торговых комплексов эвакуируют посетителей и персонал.

Со слов очевидцев в группе "Энгельс Онлайн" в ВК сообщалось о подозрительном пакете в ТЦ «Облака».

В правоохранительных органах ситуацию не комментировали.

Напомним, накануне, 4 декабря в Саратове эвакуировали несколько торговых центров. Ранее это также случалось несколько раз подряд, в основном в выходные дни. В прошлые выходные, 27 и 28 ноября, волна внезапных эвакуаций докатилась до аэропорта «Гагарин». В этих случаях сообщалось о неких «сообщениях с угрозами»

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.