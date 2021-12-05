В Саратове отключена вода еще на четырех улицах

Очередные повреждения на водопроводе в Саратове обнаружены 5 декабря у дома № 157а на улице Пугачева.
Из–за ремонтных работ ООО «КВС» отключило воду жителям домов на улице Зарубина,158/162, на улице Пугачева,157, на Астраханской,140, а также на улице Посадского,235/243.
Вернуть водоснабжение обещают к 20.00 сегодня, 5 декабря.
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