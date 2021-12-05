В Ленинском районе Саратова остались без воды десять улиц

Очередная авария на водопроводе ООО «КВС» оставила 5 декабря без воды жителей нескольких улиц в Ленинском районе Саратова.

Пока идут ремонтные работы по адресу Панфилова, 1, корпус 2, отключено водоснабжение у жителей домов по проспекту 50 лет Октября, 128-144, по улице Панфилова,1-30; по 1,2,3 проезду Панфилова, на Чайковского, 1,3,5; на улице Толстого, а также Зои Космодемьянской,18-28, на улицах Олимпийская и Гвардейская, 20а,22а,24,26а,28а,30а.

Планируется, что работы будут завершены к 20.00 сегодня, 5 декабря.

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