Новый резервуар для жителей Сторожевки заполнят водой на следующей неделе

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В селе Сторожевка Татищевского района завершается строительство нового резервуара объемом 500 кубометров и насосной станции для нужд местных жителей.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в течение последнего месяца каждую неделю посещает этот объект и сегодня, 4 декабря, снова побывал здесь и выслушал подрядчиков.

- На сегодняшний день произведена обвязка станции, она подключена к резервуару и двум колодцам. Утепление перекрытия резервуара завершено, поверх утеплителя наносится гидроизоляция. Ведётся обратная засыпка резервуара и станции, - передал Бусаригн пояснения подрядчиков в своем телеграм-канале. Строители заявили ему, что заполнение резервуара водой планируется на следующей неделе.

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Так же как и новая инфекционная больница, где Бусаргин побывал утром, объект в Сторожевке появился благодаря Вячеславу Володину, который изыскал необходимые средства после обращения жителей села с просьбой помочь в решении проблемы водоснабжения.

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