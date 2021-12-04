Началась подготовка к вводу новой инфекционной больницы в Елшанке

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Начата подготовка документов на получение акта ввода новой инфекционной больницы ву Елшанке. Об этом заявил председатель правительства Роман Бусаргин, который в очередной раз побывал 4 декабря с проверкой на объекте.

Бусаргин отметил также, что стоит задача - завершить все работы в этом месяце. Этим сейчас занимаются 340 строителей и 170 человек техперсонала.

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- Благоустройство находится на финальной стадии. На постоянную схему подключены канализационно-насосная станция и горячее водоснабжение. В 1,3,4,5,6,7 и 8 корпусах приступили уже к уборке помещений под эксплуатацию. Часть 7 корпуса передана медикам под установку мебели и оборудования.

Ведутся работы по установке сложного медицинского оборудования. Аппарат компьютерной томографии готов, сегодня начинается монтаж рентген-аппарата. В начале следующей недели ожидается поставка МРТ. Ведётся опрессовка кислородной системы, - написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

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Напомним, инициатором строительства стал председатель ГД Вячеслав Володин, поддержку оказало и Правительство РФ.

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