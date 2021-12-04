Володин напомнил саратовским властям о программе по строительству поликлиник

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин обратился к властям Саратовской области и главе администрации Саратова с предложением начать строительство ряда поликлиник в новых микрорайонах города. О необходимости программы по развитию поликлинического звена Володин говорил еще ранее.

В видео, которое опубликовано в телеграм-канале «Володин.Саратов», спикер Госдумы напомнил, что после обращения к нему жителей уже удалось построить поликлинику в Солнечном-2, сейчас там завершается строительство детской поликлиники. По мнению Володина, медленными темпами идет строительство за счет областного бюджета объекта в Юбилейном, проблему в микрорайоне «Звезда» пришлось решать за счет средств федерального бюджета, привлеченных источников – на следующий год здесь должно завершится строительство поликлиники.

- А вот разговор о поликлинике в микрорайоне «Авиатор» целый год ведем. Тем более микрорайон появился, потому что мэр поставил свою подпись, а поликлиник там нет, - напомнил Володин про не выполненные обязательства главы города Михаила Исаева.

- Но необходима городу программа развития поликлинического звена. Есть проблема в Жасминке, Поливановке, Соколовом. Теперь этот поселок – часть города Саратова. Есть запрос на строительство поликлиники в мкр Ласточкино. Поэтому нам важно, чтобы была такая программа. Ее необходимо обсудить как можно быстрее. И люди должны знать, когда в микрорайоне появится поликлиника, какой она будет, какие задачи будет решать. И вообще, в этом вопросе должно быть больше прозрачности. Я надеюсь, такой разговор в начале следующего года состоится, а сейчас, если хотите, это обращение к тем, от кого зависит решение вопроса, - заявил Вячеслав Володин.

Напомним, председатель Госдумы предлагал областным властям создать региональную программу строительства поликлиник в новых микрорайонах еще в октябре 2020 года.

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