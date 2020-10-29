Володин предложил Радаеву создать региональную программу строительства поликлиник в новых микрорайонах

Володин предложил губернатору создать спецпрограмму по строительству поликлиник в новых микрорайонах

В 10-м микрорайоне поселка Солнечный-2 продолжается возведение взрослой поликлиники. Сегодня на объекте, который должны были сдать к 26 октября, побывал спикер ГД Вячеслав Володин. Он отметил отставание, неоперативную работу государственных заказчиков объекта. Володин предложил сформировать областную программу по строительству поликлиник, потому что ждать по одной в год за счет федерального бюджета — неверно.

- Если бы закончили в июле, в сентябре поликлиника уже работала бы. А область могла бы получить средства еще, дополнительно, на другую поликлинику. … Хорошо, если она заработает в январе теперь, — высказался Володин по поликлинике, где еще завершаются работы по благоустройству.

Застройщик Леонид Писной заметил, что к работам он приступил только в апреле.

- Это проблема не только ваша, но и заказчика. Средства по всем программам поступили 1 января, этим год отличается от предыдущих, когда деньги приходили в августе. Также они придут по следующему году — к январю, и в декабре уже можно проводить конкурсные процедуры по следующему году. …

У нас этих проблем не должно быть — люди ждут поликлинику, сейчас вся нагрузка ложится на поликлиническое звено, особенно в связи с COVID-19. Нам не хватает по новым микрорайонам порядка восьми поликлиник. В Солнечном необходимы две, в Юбилейном — одна, в Иволгино нужна, в микрорайоне «Звезда», в «Ласточкино», поликлиника нужна в любом случае в «Авиаторе».

Если только мы будем растягивать эти работы в течение года, решать ту задачу, которую можно решить за полгода … Валерий Васильевич (губернатор – прим. ред.) у нас эта проблема не будет решена.

Из-за нерасторопности заказчика и тех, кто должен был обеспечить реализацию этого проекта, мы сейчас видим, что с приходом минусовых температур работы идут по благоустройству. Нам подрядчик говорил, что к 26 октября закончит все, но видим, что не закончил, а то что нужно сделать еще, требует порядка двух недель. Потом оборудование закупать начнете… в итоге поликлиника начнет работать в январе — феврале, — заметил Володин.

Он предложил сформировать областную программу по строительству поликлиник.

Володин напомнил, что, кроме новых районов, поликлиника в Жасминном в тяжелейшем состоянии.

- Рассчитывать, что каждый год будем строить по одной поликлинике за счет федерального бюджета, было бы неправильно. Здесь должна быть программа региональная, подкрепленная возможностями федерального бюджета. А сидеть и рассчитывать на строительство одной поликлиники, и это только город Саратов… А Энгельс, а Балаково, другие районы? Может получиться, что ожидание составит всю жизнь, — сказал председатель Госдумы.

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