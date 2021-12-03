Реставрирующий Театр оперы и балета подрядчик подал в суд на городские власти

Фото: КП-Саратов

Подрядчик, занятый сейчас реставрацией Театра оперы и балета, подал в суд на городские власти. Московская компания «Адепт Строй» требует денег за работу.

Ответчиком стало региональное управление капитального строительства. Иск зарегистрирован 24 ноября, слушания назначены на 17 января. Истец требует увеличить аванс с 10 до 30 процентов от суммы контракта, которая составляет 1,61 миллиарда.

Напомним, сроки сдачи работ по ремонту театра давно затягиваются, а сама компания из Москвы ранее становилась фигурантом уголовного дела о взятке сотруднику ГКУ СО «Управление капитального строительства». Тогда москвичей оштрафовали на 20 миллионов.

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