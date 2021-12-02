Тело еще одного утопленника нашли водолазы облспаса в Хопре

Водолазы областной службы спасения помогли в поисках пропавшего 26 ноября 53-летнего жителя Ртищево.

По данным родственников, в тот день мужчина ушел из дома и с тех пор о нем ничего не было известно. После обращеия в полицию к поискам привлекли водолазов. 2 декабря у села Свищевка его тело нашли в реке Хопер.

Ртищевским межрайонным следственным отделом СУ СКР начата доследственная проверка. Как сообщили в региональном СУ СКР, признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование.

Напомним, в эти же дни в Ершовском районе тело пропавшего рыбака искали четыре дня.

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