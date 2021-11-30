В Ершовском районе водолазы четыре дня искали утонувшего рыбака

Водолазы областной службы спасения с 27 ноября разыскивали в реке Большой Узень у села Михайловка Ершовского района тело 72-летнего рыбака. который ушел за добычей и не вернулся.

Родственники обратились в полицию после того, как 27 ноября пенсионер отправился на рыбалку неподалеку от своего дома и не вернулся.

- К поискам были привлечены водолазы областной службы спасения. На четвертый день поисков, 30 ноября 2021 года на дне водоема в 100 метрах от берега водолазами было обнаружено и извлечено на берег его тело, сообщили в региональном СУ СКР.

Следователем СК признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, назначено судебно-медицинское исследование. СК проводит доследственную проверку по фату гибели человека.

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