В Саратовской областной думе поддержали закон о QR-кодах

Большинство саратовских депутатов поддержало закон

В Саратовской областной думе большинством голосов одобрили проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», т. н. закон о QR-кодах.

"За" проголосовали 30 человек, два - против, один депутат воздержался.

Теперь его дальнейшее рассмотрение и принятие продолжится в Государственной думе.

Принятию закона предшествовала долгая дискуссия, при этом против него изначально выступили только два присутствовавших депутата от КПРФ Анидалов и Бондаренко. Надо отметить, еще трое представителей фракции на заседание не явились вовсе. Как было отмечено по этому поводу в ходе заседания представителями ЕР, остальные коммунисты не хотят головать по партийной дисциплине, потому что "понимают необходимость такого закона".

Депутат Юлия Литневская заявила, что противники закона от КПРФ забывают, как в середине 20 века живой вакциной от полиомиелита было привито 9 млн человек, фактически без испытаний вакцины.

Напомнили и о том, что в 1919 году Ленин подписал декрет об обязательном оспопрививании. К 1936 году в СССР натуральная оспа была практически ликвидирована.

Врач, депутат Евгений Ковалев заявил, что статистика по его больнице показывает, что растет вакцинация и «пока мы тут наводим смуту среди населения, все эти необходимые меры могут оказаться уже не нужны вскоре».

Он также отметил, что многие из тех депутатов, кто сегодня выступает против закона о кодах, сами переболели, многие вакцинировались.

- По-тихому все это сделали. А теперь населению говорите – не надо. Зачем врете? – возмутился Ковалев.

Депутат и врач Денис Баланов заметил, что никто не считает сегрегацией запрет на вождение машины в пьяном виде. Это забота о безопасности тех, кто окружает такого человека. Тоже самое касается непривитых или не переболевших людей без QR-кода.

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