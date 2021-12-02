Романов назвал обращения против закона о QR-кодах спланированной акцией

В Саратовской облдуме проанализировали обращения граждан по закону о QR-кодах

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов на внеочредном заседании парламента 2 декабря привел аналитику по поступившим обращениям в думу, насчет рассматриваемого федерального проекта закона, т.н. закона о QR-кода.

- По состоянию на вчерашний день, 1 декабря, нами принято 1460 обращений. 1340 обращений – к депутатам Саратовской областной Думы. Эти обращения приходили не только от жителей региона. Писали нам из Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ижевска, других регионов и даже из Канады. Все заявления поступили через сайт Думы или на нашу электронную почту. Необходимо отметить, 70% обращений идентичны и содержат одинаковые формулировки и одинаковые аргументы. А 1300 заявлений из общего числа направили всего 97 человек. То есть, каждый из этих активных граждан в среднем прислал нам порядка 14 обращений. Возможно, они очень переживали по этому поводу. А может, это организованная акция была для создания ажиотажа вокруг темы, которую мы сегодня обсуждаем, - рассказал Романов.

Романов призвал прислушаться к словам профессионалов – врачей и юристов. Одни говорят, что закон о кодах необходим, вторые считают, что он не противоречит действующим законам.

- Когда эпидемиологическая ситуация улучшится, мы и противоковидные меры ослабим или снимем вообще. Но сейчас, уважаемые депутаты, в разгар очередной волны заболеваемости, мы должны вводить и строго соблюдать все необходимые требования, даже если они и связаны, конечно, с некоторыми неудобствами, - заявил Романов.

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