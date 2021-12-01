В Саратове офицера полиции будут судить за майнинг криптовалюты на рабочем месте

Майнер попался в отделе полиции в Саратове. Оказалось, он там и работает Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратове полицейский предстанет перед судом за обустройство майнинг-фермы на рабочем месте.

Капитан полиции установил две видеокарты для майнинга криптовалют во временно неиспользуемом помещении отдела полиции на 6-м Соколовогорском проезде в Саратове.

- Он подключил к электросети два электронных устройства, посредством которых осуществлялось получение криптовалюты в сети Интернет период с февраля по июль 2021 года, - сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Капитан попался на проверке большого счета за электричество в этом здании – ущерб в переплате за электроэнергию, составил 231 000 рублей. Майнера-полицейского вычислили коллеги из отдела собственной безопасности ГУ МВД.

В региональном СУ СКР рассказали, что обвиняемый вину признал и раскаялся. Уголовное дело о превышении должностных полномочий завершено в части расследования и отправляется в суд.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

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