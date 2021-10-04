В Саратове капитан полиции задержан за майнинг криптовалюты на рабочем месте

Майнинг фермы можно найти в разных местах, но теперь - и в полиции Саратова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Капитан ГИБДД в Саратове подозревается в майнинге криптовалюты на рабочем месте, об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Все началось с того, что начальство саратовского ГИБДД получило на удивление большой счет на оплату электроэнергии. В управлении решили проверить информацию, что привело правоохранителей к капитану Сергею Т. Он был подписан на крипто-каналы, во время проверки нервничал и просил визитеров не заходить в одно из технических помещений. Как оказалось не случайно: там была спрятана небольшая майнинг-станция.

Выяснилось, что с декабря 2020 по июль 2021 года правоохранитель пользовался служебным помещением на улице 6-ой Соколовогорский проезд для добычи криптовалюты. Предприимчивый сотрудник ГИБДД установил в нем два майнера для добычи биткойнов, wi-fi роутер и три блока питания, один из которых числился на балансе ГИБДД Саратова. По предварительным данным, ущерб от майнинга капитана составил 231 тысячу рублей.

Поймать майнера в погонах удалось благодаря сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

В пресс-службе ГУ МВД информацию подтвердили. Капитан полиции на данный момент действительно находится под подозрением, если факт его вины подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Более того, подозреваемый уже стал фигурантом уголовного дела: 30 сентября на полицейского, а также на его возможных неустановленных сообщников, возбудили делопроизводство по статье «Превышение полномочий».

Напомним, это не первый громкий скандал с участием саратовских правоохранителей. Ранее жительница Саратова заявила, что ее изнасиловали в полицейском участке. Сотрудник полиции был задержан по подозрению в этом преступлении.

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