Жители Саратова заметили исчезновение фонтана «Одуванчик»

Жители Саратова обратили внимание на то, что у фонтана «Одуванчик» исчезла основная часть конструкции. Горожане делятся снимками с площади у цирка в социальной сети.

В пресс-службе администрации Саратова подтвердили то, что и так уже было понятно: в этом году «Одуванчик» поработать не успеет. Вместе с тем в мэрии отметили, что фонтан находится в рабочем состоянии.

Напомним, 26 ноября, прошел пробный пуск фонтана. Его дизайн приблизили к изначальному, 60х годов, а также подключили новую подсветку.

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