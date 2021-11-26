В Саратове прошел пробный пуск фонтана «Одуванчик»

Сегодня, 26 ноября, в Саратове прошел пробный запуск фонтана «Одуванчик».

Как и обещалось, запуск произошел в обед. Очевидцы сообщают, что фонтан работал.

Напомним, ранее срок сдачи «Одуванчика» у цирка имени Братьев Никитиных переносили несколько раз. Саратовцы больше не увидят фонтан работающим в этом году.

В Саратове состоялся тестовый запуск еще одного фонтана - объект на Новой Набережной также успешно прошел пуско-наладочные процессы.

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