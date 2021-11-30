Сорванная ветром кровля многоэтажки повредила три машины в Саратове

Три машины пострадали от упавших с высоты фрагментов кровли многоэтажного жилого дома №14А на улице Лисина в поселке Солнечный-2 Саратова.

Как установила проверка администрации Кировского района, в результате порыва ветра были сорваны элементы фальш-кровли, которые повредили три стоящих во доре автомобиля.

- Сейчас управляющей компанией совместно с полицией зафиксирован факт порчи имущества. В дальнейшем УК будет возмещен убыток владельцам машин и направлена претензия застройщику жилого многоквартирного дома для компенсации в рамках гарантийных обязательств, - сообщили "КП-Саратов" в Кировской администрации.

Сейчас управляющая компания проверяет подобные конструктивные элементы кровли в плане качества их крепежа.

Напомним, жители дома прислали в редакцию "КП-Саратов" видео, на котором кроме повреждения машин заметно, что оставшиеся листы металла на фальш-крыше колышутся под порывами ветра.

Ранее проверка Кировской администрации, после жалоб жильцов дома по Лисина,14А в правительство области, не выявила никаких нарушений в работе УК.

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