В Саратове фрагменты кровли слетели на припаркованные машины и на территорию детсада

С дома на Лисина, 14А ветер сорвал фрагменты кровли и сбросил на машины

В Саратове утром на улице Лисина фрагменты кровли из досок и кровельного металла с дома №14А снесло ветром на припаркованные внизу автомобили. Пострадала как минимум одна машина, к счастью, на людей крыша не упала.

При этом, как отметили очевидцы, часть кровли унесло на территорию расположенного рядом детского сада.

- Страшно жить в этих домах, - отметила владелица пострадавшего авто, предлагая пострадавшим фиксировать повреждения авто от плохо закрепленной крыши.

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Ранее в доме на Лисина, на которой жаловались жильцы, прошла проверка, которая замечаний не выявила.

Судя по видео, часть металлических откосов на крыше здания по-прежнему колышутся под порывами ветра и грозят слететь вниз.

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