В Саратовской областной думе готовятся одобрить законопроект о QR-кодах

В Саратовской областной думе рассматривают федеральный проект закона о QR-кодах

Заседание комитета Саратовской областной думы по госстроительству 30 ноября завершилось решением рекомендовать к одобрению проект федерального закона, т.н. «закон о QR-кодах» (изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

Председатель комитета Николай Бушуев заметил, что большинство поступивших ему обращений были против введения кодов, но количество избирателей гораздо больше, чем поступивших обращений. По его словам, подавляющее большинство людей, которые хотят работать и кормить свои семьи поддерживают вакцинацию и введение кодов, а против «наверное только домохозяйки и люди, которые не понимают что такое пандемия».

Выступивший с ответами на вопросы депутатов министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что в регионе уже привили 1,1 млн человек, еще около 200 тыс. переболело коронавирусом и имеет естественны иммунитет,

- Чтобы достичь уровня вакцинации 80% населения нам осталось привить около 150 тыс. человек. Вакцинация продолжается, и пока мы с вами тут говорим про коды, в них необходимость может скоро вообще отпасть, когда образуется массовый иммунитет. На сегодня QR- коды уже свою положительную роль сыграл, уровень вакинации растет. Но как медики, мы говорим, что любой механизм, который направляет граждан на вакцинацию - положительный.

Профессор Алексей Данилов, руководитель областного «Центра-СПИД» заметил в своем выступлении, что ни одна вакцина никогда не защищала на 100 процентов.

- Вакцинация вовсе не самоцель, но мы не можем открывать каждый день новые инфекционные койки. Сегодня закрываем, но вы видите, то открываем, то закрываем. При этом страдает вся остальная медпомощь, неинфекционная. Отсюда у нас будет отсроченная смертность от других хронических заболеваний. Здравоохранение на износ работает, и мы смотрим с надеждой на депутатов – оглянитесь на врачей, помогите нам. QR-rоды мы рассматриваем каr инструмент технический, временный. Есть ему альтернатива – можно всем сидеть дома и никуда не ходить, Можно закрыть все, чтобы не было куда ходить. Вот поэтому и придумывается механизм, чтобы этого не делать. При этом масочный режим, ограничение массовых мероприятий, социальное дистанцирование – сохраняются, несмотря на вакцинирование.

Данилов подчеркнул, что менее 1% населения заболевает повторно. Привившись или переболев до полугода люди в относительной степени защищены.

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