В Саратовской областной думе обсудили закон о QR-кодах

Ольга Кожанова

В Саратовской областной думе 30 ноября на заседании комитета по госстроительству обсудили проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Этот законопроект, который будет рассматриваться в Госдуме, разослан на рассмотрение для одобрения или неодобрения региональными парламентами. Называемый «законом о QR-кодах» он устанавливает перечень мер и объектов, а также порядка допуска граждан на эти объекты с документов о медицинских противопоказаниях или наличия прививки против коронавируса или перенесенного заболевания.

Выступили ряд экспертов.

Профессор из СГУ Галина Комкова объяснила, что введение QR-кодов не противоречит Конституции РФ.

Ректор СГЮА Екатерина Ильгова рассказала, что подобные пропуска здоровья действуют во Франции, без которого нельзя путешествовать поездом и самолетом, нельзя попасть в места массового скопления людей. Ковид-сертификат есть в ЕС, который содержит в себе qr-код.

- Все нормативные документы обращают внимание на то, что коллективные интересы в условиях пандемии преобладают над обычной юридической ситуацией.

Есть еще шесть аналогичных документов по всей Европе. Они признают паспорта и вакцинацию в том числе как условие допуска в определенные места и в определенное время.

Есть также международная судебная практика. Есть решения международного суда по правам человека – в августе 2021 года Европейский суд отклонил ходатайства о жалобах 673 заявителей на запреты Франции. Аналогичная позиция по жалобам против решения правительства Греции.

Есть практика, которая сложилась до пандемии в 2010 году европейский суд отказал в жалобе, например, свидетелям Иеговы, в связи с определенным инфекционным заболеваением

Коллективные интересы в данном случае превалируют над индивидуальными. Пандемия может иметь серьезные последствия для экономики, не только для здоровья, и рассматривается как исключительный и непредсказуемый контекст, - рассказала Ильгова.

Министр Олег Костин сказал, что в юридическую полемику ввязываться не хочет, но хотел бы поблагодарить, что хотя бы какие-то коды уже введены.

- Скорые успевают, кислорода хватает. Мы имеем сбалансированную систему здравоохранения. Да признаем, что сделали это за счет плановой медпомощи. Но самое главное – сохранение жизни людей. Мы не защищаем не тех, кто сделал прививку, а тех, кто не сделал, не допуская их в общественные места.

90% в реанимации – непривитые. Кто говорит иначе – пойдемте в любое отделение ковид-госпиталя - сейчас, только вы потом извинитесь за свои слова, что это не так, - заметил Костин.

Начальник регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова заявила, что закон по QR-кодам актуален и поможет унифицировать подходы к ограничениям в разных регионах.

- Он принимается для сохранения здоровья населения, - сказала Кожанова.

Обсуждение продолжается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.