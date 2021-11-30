Панков: Изменения в Саратовской облдуме сократят количество хайпожоров в ее составе

Депутат Николай Панков поддержал изменения в выборном законодательстве и увеличение количества депутатов - одномандатников в будущем составе Саратовской областной думы.

- Изменения в областном законодательстве о выборах продиктовано временем и требованиями жителей к работе депутатов. Люди хотят от своих избранников внимания к своим проблемам и решения конкретных вопросов. А большинство этих проблем возникает именно на местном уровне. Поэтому справедливо, если среди областных депутатов будет больше одномандатников. За которыми закреплен конкретный округ и стоят реальные жители со своими проблемами.

К тому же, считаю, новый закон сократит количество шародуров и хайпожоров в областной Думе. Он не позволит на налоги жителей зарабатывать состояние в интернет-пространстве. И вместо работы заниматься самопиаром, - написал Панков в своем телеграм-канале "Пара слов".

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