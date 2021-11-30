Схему одномандатных округов на выборах в саратовскую облдуму утвердят до 8 декабря

Ирина Романова

Сегодня, 30 ноября, на внеочередном заседании комитета Саратовской областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению утвердили схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в регпарламент.

Перед этим вопросом депутаты рассмотрели ставший причиной пересмотреть схему законопроект Станислава Денисенко (ЛДПР), Ольги Болякиной (ЕР) и Евгения Ковалева (ЕР) «О внесении изменений в закон Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной думы». Инициатива подразумевает сокращение числа парламентариев с 45 до 40 и увеличение среди оставшихся одномандатников (если сейчас по одномандатным округам и партийному списку избирают 23 и 22 депутатов, то в будущем соотношение планируют изменить на 30:10). Предлагаемые изменения объясняют необходимостью возложить на депутатов большую ответственность – парламентарии считают, что одномандатники будут лучше работать с избирателями, а списочники зачастую проходят в думу за спинами более ярких коллег.

Представить схему спикер думы Александр Романов предложил главе регизбиркома Ирине Романовой:

- В связи с увеличением одномандатных количества одномандатных округов на выборах в Саратовскую областную думу, средний размер округа составит 62 390 избирателей. Всего в регионе проживают 1 871 687 избирателей (на 1 июля этого года), - сказала Романова.

Предлагаемая схема

Допустимые границы округов составят:

56 151-68 629 – если округ находится на территории одного муниципального образования;

49 912-74 869 – если пересекает границы нескольких МО.

Романова обозначила, что учитывалось при разработке схемы, утвержденной 18 ноября на заседании избиркома: соблюдение географической целостности округов, расчет численности допустимых отклонений, сохранение преемственности округов предыдущего созыва и соответствие схеме, утвержденной для выборов в Саратовскую городскую думу.

Глава избиркома уточнила, что с учетом всех поправок схему должны принять до 8 декабря.

По этому вопросу выступил глава фракции КПРФ Александр Анидалов. Политик раскритиковал схему, обратив внимание на то, что в некоторых округах одномандатнику придется совмещать работу в отдаленных друг от друга МО:

- Нельзя это было сделать нормально, чтобы сельские были с сельскими, городские – с городскими?

Парламентарий отметил, что считает причиной внесения изменений попытку сократить в облдуме представителей оппозиции.

Коллеге возразил депутат ЕР Алексей Антонов. После его короткого замечания было решено вынести вопрос об утверждении схемы на внеочередное заседание думы. Отметим ещё раз, утвердить карту должны до 8 декабря.

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