Лейтенант ракетных войск признался в убийстве 24-летней девушки в Саратове

Задушенная лейтенантом Мария М

Убийца 24-летней девушки в Саратове пришел с повинной. Им оказался старший лейтенант Румиль Идрисов. Он проходил службу в воинской части № 11981 (Таманская дивизия ракетных войск стратегического назначения, поселок Светлый).

Как рассказали в Главном военном следственном управлении СК РФ, Идрисов позвонил в в полицию и признался в убийстве, потом рассказал, как это случилось.

Румиль Идрисов познакомился с 24-летней девушкой, Марией М. которая спустя некоторое время переехала к нему жить. Через некоторое время отношения испортились испортились и девушка решила переехать, а 25 ноября пришла к Идрисову за своими вещами. В результате ссоры лейтенант задушил девушку. Утром следующего дня Идрисов добровольно явился в органы полиции и рассказал о случившемся.

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- В ходе допроса Идрисов признал свою вину. Саратовский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Из воинской части истребованы документы, характеризующие военнослужащего, - уточнили в Главном военном следственном управлении СК РФ.

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