В Солнечном-2 нашли труп задушенной девушки

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня утром, 26 ноября, в микрорайоне Солнечный-2 в Саратове нашли труп задушенной девушки, погибшей было 24 года. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Тело находилось в квартире дома по 1-му Топольчанскому проезду. На шее погибшей заметны синяки. Точную причину ее смерти установят эксперты.

Сейчас следователи и полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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