Пострадавший в аварии напротив правительства в Саратове находится в тяжелом состоянии

ДТП на Московской 28 ноября
Фото: ГИБДД по Саратову
Пострадавший в страшной аварии в Саратове 37-летний мужчина выжил и сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Как стало известно «КП-Саратов», состояние госпитализированного мужчины по-прежнему оценивается как тяжелое. Кроме ушибов и сотрясений мужчина получил открытый перелом руки.
Специалисты, работающие в сфере медицины катастроф отмечают, что этому пассажиру AUDI очень повезло, когда автомобиль буквально разорвало при столкновении с автобусом.
Напомним, вечером 28 ноября иномарка на большой скорости врезалась в заднюю часть автобуса маршрута 2Д на остановке по улице Радищева. В автобусе никто не пострадал, госпитализирован один 37-летний пассажир из легковушки.
- Серьезная степень опьянения отчасти могла стать смягчающим обстоятельством при ударе, - отметили специалисты.
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