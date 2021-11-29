Пострадавший в аварии напротив правительства в Саратове находится в тяжелом состоянии

ДТП на Московской 28 ноября Фото: ГИБДД по Саратову

Пострадавший в страшной аварии в Саратове 37-летний мужчина выжил и сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Как стало известно «КП-Саратов», состояние госпитализированного мужчины по-прежнему оценивается как тяжелое. Кроме ушибов и сотрясений мужчина получил открытый перелом руки.

Специалисты, работающие в сфере медицины катастроф отмечают, что этому пассажиру AUDI очень повезло, когда автомобиль буквально разорвало при столкновении с автобусом.

Напомним, вечером 28 ноября иномарка на большой скорости врезалась в заднюю часть автобуса маршрута 2Д на остановке по улице Радищева. В автобусе никто не пострадал, госпитализирован один 37-летний пассажир из легковушки.

- Серьезная степень опьянения отчасти могла стать смягчающим обстоятельством при ударе, - отметили специалисты.

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