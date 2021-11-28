В столкновении с автобусом у правительства Саратовской области пострадал 37-летний пассажир иномарки

ДТП на Московской Фото: ГИБДД по Саратову

Стали известны некоторые подробности серьезного ДТП, которое произошло в самом центре Саратова, у здания правительства области.

Напомним, сегодня вечером, 28 ноября, легковой автомобиль AUDI на большой скорости врезался в заднюю часть автобуса маршрута № 2Д возле остановки на улице Радищева.

Как уточнили в городской ГИБДД, госпитализирован пассажир иномарки, 37-летний мужчина. За рулем машины был 31-летний водитель.

Читатели "КП-Саратов" прислали в редакцию видео с места ДТП.

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