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Происшествия28 ноября 2021 16:20

В столкновении с автобусом у правительства Саратовской области пострадал 37-летний пассажир иномарки

Машину буквально разорвало от удара
Источник:kp.ru
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ДТП на Московской

ДТП на Московской

Фото: ГИБДД по Саратову

Стали известны некоторые подробности серьезного ДТП, которое произошло в самом центре Саратова, у здания правительства области.

Напомним, сегодня вечером, 28 ноября, легковой автомобиль AUDI на большой скорости врезался в заднюю часть автобуса маршрута № 2Д возле остановки на улице Радищева.

Как уточнили в городской ГИБДД, госпитализирован пассажир иномарки, 37-летний мужчина. За рулем машины был 31-летний водитель.

Читатели "КП-Саратов" прислали в редакцию видео с места ДТП.

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