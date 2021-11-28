В Саратове напротив правительства иномарка влетела в автобус

Авария на Московской
В центре Саратова вечером 28 ноября иномарка врезалась в пассажирский автобус.
ДТП произошло на улице Московская в 16.45.
Авария на Московской
Фото: ГИБДД по Саратову
По данным ГИБДД Саратова, на участке улицы Московская между улицами Радищева и Горького водитель AUDI на большой скорости допустил столкновение с автобусом маршрута 2Д.
Авария на Московской
Фото: ГИБДД по Саратову
На место аварии прибыла скорая помощь, реанимация, которая госпитализировала мужчину из иномарки.
Данные водителей и пострадавшего мужчины устанавливаются.
Авария на Московской
Фото: ГИБДД по Саратову
В ГИБДД уже предупреждали о плохих погодных условиях и опасности превышения скорости на дорогах в городе и областных трассах.
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