В Саратове напротив правительства иномарка влетела в автобус

Авария на Московской

В центре Саратова вечером 28 ноября иномарка врезалась в пассажирский автобус.

ДТП произошло на улице Московская в 16.45.

Авария на Московской Фото: ГИБДД по Саратову

По данным ГИБДД Саратова, на участке улицы Московская между улицами Радищева и Горького водитель AUDI на большой скорости допустил столкновение с автобусом маршрута 2Д.

Авария на Московской Фото: ГИБДД по Саратову

На место аварии прибыла скорая помощь, реанимация, которая госпитализировала мужчину из иномарки.

Данные водителей и пострадавшего мужчины устанавливаются.

Авария на Московской Фото: ГИБДД по Саратову

В ГИБДД уже предупреждали о плохих погодных условиях и опасности превышения скорости на дорогах в городе и областных трассах.

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