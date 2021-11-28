ГИБДД предупредила плохих условиях на трассах Саратовской области

Сегодня ночью и днем, 28 ноября на территории Саратовской области преобладает туман, он серьезно осложняет видимость на дорогах города и трассах.

Кроме этого по всему региону в течение дня продолжится дождь, мокрый снег. Гололед на дорогах уже привел к увеличению дорожно- транспортных происшествий.

- Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, учитывать погодные условия при выборе скоростного режима, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров - ускорения и торможения! Внимательными должны быть и пешеходы, - предупредили в областной ГИБДД.

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