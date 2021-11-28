В Саратове спасли из пустующей квартиры голодающую собаку

Молодые люди и все соседи три дня слушали скулеж голодного пса

В Саратове спасли запертую в пустой квартире собаку. Об этом рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в городском УМВД.

Напомним, хозяева животного - квартиранты три дня жили в подъезде дома № 21 на улице Антонова, куда их вещи выкинула владелица квартиры. Молодым людеям некуда было переезжать, к тому же, они и не хотели уезжать от скулящего за дверью животного.

В отделе полиции № 7 зарегистрировано заявление от жителей о нахождении животного в квартире. По факту обращения была установлена хозяйка квартиры - гражданка 1965 года рождения. Которая сегодня после беседы с сотрудниками полиции прибыла на адрес и выпустила животное, - сообщили в полиции Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.