В Саратове молодая пара живет в подъезде из-за голодной собаки

Фото из соцсетей

Жильцы дома № 21 по улице Антонова в Ленинском районе Саратова жалуются в соцсетях на тяжелую ситуацию – в квартире третий день воет от голода собака, а ее хозяева не могут войти, так как их выселили без предупреждения хозяйка квартиры. Заявление в полицию уже написано, но пока ничего не изменилось.

Жильцы дома рассказали, что местная жительница без предупреждения выкинула вещи квартирантов из своей квартиры и уехала, так как сама здесь не живет, оставив взаперти собаку молодых людей. Войти они не могут, так как у них нет всех ключей от двери и не могут уйти, оставив животное.

- Собака воет уже третьи сутки, не спит весь подъезд, сердце болит слышать истошные звуки животного, которое наверняка уже измучилось от жажды и голода в запертой квартире.

Мы всем подъездом звонили сегодня этой хозяйке квартиры, но она на контакт идти не хочет и просто не реагирует на жалобы. МЧС тоже мы не можем вызвать, чтобы освободить животное, так как на это есть право только у хозяйки помещения. Вызывали участкового, полицию. При нас полиция дозвонилась этой хозяйке, но та сослалась на слабость в самочувствии, и что поэтому прийти она не может, хотя сказала, что живет в Солнечном, что совсем недалеко.

Ребята, которых выгнали, иногородние, и им некуда пойти, спят в подъезде вместе с вещами, но они и не могут уйти, оставить свою собаку. Это невозможно выносить уже, - сообщили жильцы в группе Саратов Онлайн в Вконтакте. Авторы публикации сообщают, что заявление на хозяйку квартиры в полицию уже написано. Также они уточнили, что такая ситуация с квартирантами у этой женщины не в первый раз – она постоянно выкидывает вещи своих жильцов в подъезд.

В полиции Саратова "Комсомольской правде" пояснили, что заявление о запертой собаке им действительно поступило, "сотрудники отдела полиции № 7 сейчас работают по нему".

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