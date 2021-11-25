Архитекторы Саратова выступили за сохранение гостиницы «Россия»

Пожар в "России"

Сегодня, 25 ноября, Саратовские архитекторы выступили за сохранение гостиницы «Россия». Эксперты высказались против новодела на месте памятника архитектуры.

Как рассказала зампред городского комитета по архитектуре Юлия Кирпиченкова, не все собственники объекта сознательность. Сейчас там установлено временное бетонное ограждение, но, возможно, скоро появится и более надежное. Скоро МЧС предоставит сведения о дальнейших действиях. Все работы идут за счет собственников, а не буджета.

Заместитель председателя Градозащитного совета Владимир Лешуков высказал мнение, что гостиница «Россия» сгорела из-за тщательного спланированного поджога.

- Весь этаж вспыхнул, очевидно залитый чем-то горючим, - пояснил эксперт а также призвал пока не говорить о сносе этого здания.

- А если завтра сгорит консерватория, мы будем ее сносить? Нужны тщательные исследования почвы, каркаса, и только потом можно осторожно говорить о сносе части здания. Сделать все так, как выгодно собственникам, мы не дадим, - заключил градозащитник.

Напомним, сильный пожар повредил здание бывшей гостиницы «Россия» ночью 4 ноября.

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