Генпрокурор Краснов попросил Госдуму разрешить возбудить уголовное и административное дело в отношении Рашкина

Генпрокурор Краснов

В Госдуме началось обсуждение снятия депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина. Ему грозит уголовная ответственность за незаконную охоту и убийство лося в Саратовской области 29 октября.

Генеральный прокурор Игорь Краснов выступил в Госдуме, где рассказал о ситуации с убийством депутатом Госдумы лося в 4 км от поселка Лысые горы в Саратовской области.

Прокурор отметил, что депутат Валерий Рашкин пытался неуклюже ввести в заблуждение не только следователей, но и широкую общественность.

- Ложь из уст представителя власти недопустима, - заявил генпрокурор. По его словам «мужчина, взявший оружие в руки, должен и дальше вести себя как мужчина».

Краснов отметил, что и без признания Рашкина в преступлении, все обстоятельства подкрепляются экспертизами и показаниями свидетелей.

Прокурор попросил дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Рашкина, проведение обысков в его жилье, на запрет определенных действий, и привлечение к административной ответственности.

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