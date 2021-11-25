Рашкин ни разу не оплачивал охоту за 22 года охотничьего стажа

Валерий Рашкин оправдывался, отвечая на вопросы коллег

Сегодня в Государственной думе продолжается рассмотрение вопроса о снятии депутатской прикосновенности с Валерия Рашкина. Соответствующее представление в парламенте озвучил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Депутат Александр Хинштейн поинтересовался, кто все 22 года оплачивал охотничьи удовольствия Рашкина. Как оказалось, Валерий Рашкин признал, что никогда не оформлял охотничьих путевок.

Хинштейн отметил также, что Рашкин был владельцем почти десятка огнестрельных стволов.

- Стоимость путевки на лося в той же Саратовской области колеблется от 80 до 150 тысяч рублей, за чей счет все эти охоты? – спросил Хинштейн.

Рашкин в ответ заявил, что никогда не оформлял путевок, потому что это делали другие – "кто забирал трофеи, тот и платил", - сказал Рашкин.

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