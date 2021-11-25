Бусаргин поручил составить рейтинг министерств по привлечению инвестиций в Саратовскую область

Роман Бусаргин поручил составить рейтинг министерств по привлечению инвестиций

Министерства и ведомства правительства Саратовской области к концу декабря должны подготовить отчет о работе по привлечению инвестиций в регион. Такое поручение дал председатель правительства Роман Бусаргин в ходе заседания правительства 25 ноября.

- Прошу вас подготовить рейтинг работы министерств и ведомств по привлечению инвестиций - сколько и какие проекты вел, сколько денег вложили в регион инвесторы благодаря их работе, сколько создано рабочих мест. Прошу в конце декабря подготовить рейтинг в разрезе по районам, чтобы видеть также, кто из глав заинтересован в инвестициях, а кто этим совсем не занимается, - поручил Бусаргин.

Он пообещал этот рейтинг «поставить на вид некоторым коллегам» по итогам года.

Ранее в ходе заседания Бусаргин заявил, что «время, когда инвесторы ходили за вами – прошло».

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