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Экономика25 ноября 2021 9:06

Роман Бусаргин предупредили о возможном увольнении министра экономики и главу Корпорации развития

Роман Бусаргин предложил чиновникам выбор
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Роман Бусаргин предложил подчиненным непростой выбор

Роман Бусаргин предложил подчиненным непростой выбор

На заседании правительства Саратовской области 25 ноября председатель Роман Бусаргин после доклада министра экономического развития Андрея Разборова попросил подчиненных поменять отношение к делу, иначе они поменяют место работы.

- Коллеги, поймите простую вещь – время, когда инвесторы ходили за вами – прошло. Это надо изменить в своей голове или менять место работы. Сегодня регионы бегают за инвесторами. Нам с вами тут нужно создать такие условия, чтобы сюда шли инвесторы, но они пойдут тогда, когда мы будем каждый проект сопровождать от начала и до конца. Это должны понять и мы, и главы районов, - заявил Бусаргин, выслушав доклад министра экономики Андрея Разборова.

Бусаргин потребовал не отчитываться проектами действующих предприятий, а назвать новых инвесторов, которые пришли в текущем году. Разборов обозначил несколько, в том числе машиностроительный проект в Энгельсском районе, элеваторный комплекс в Петровском районе, производство негашеной извести в Ивантеевке.

Выслушав доклад Александра Марченко из "Корпорации развития Саратовской области" Бусаргин предупредил о возможном скором увольнении и его.

- Корпорация развития продолжает сортировать проекты инвесторов на большие и малые. Для нас важны любые, поменяйте стереотипы – любой человек, который хочет вложить деньги в Саратовскую область – наш партнер. Поменяйте это в первую очередь у себя в голове – такие факты разделения есть. Мне об этом сообщают. Иначе вы потеряете работу, искренне вас предупреждаю. С министром Разборовым мы вчера это уже обсуждали, - заметил Роман Бусаргин.

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