Роман Бусаргин предупредили о возможном увольнении министра экономики и главу Корпорации развития

Роман Бусаргин предложил подчиненным непростой выбор

На заседании правительства Саратовской области 25 ноября председатель Роман Бусаргин после доклада министра экономического развития Андрея Разборова попросил подчиненных поменять отношение к делу, иначе они поменяют место работы.

- Коллеги, поймите простую вещь – время, когда инвесторы ходили за вами – прошло. Это надо изменить в своей голове или менять место работы. Сегодня регионы бегают за инвесторами. Нам с вами тут нужно создать такие условия, чтобы сюда шли инвесторы, но они пойдут тогда, когда мы будем каждый проект сопровождать от начала и до конца. Это должны понять и мы, и главы районов, - заявил Бусаргин, выслушав доклад министра экономики Андрея Разборова.

Бусаргин потребовал не отчитываться проектами действующих предприятий, а назвать новых инвесторов, которые пришли в текущем году. Разборов обозначил несколько, в том числе машиностроительный проект в Энгельсском районе, элеваторный комплекс в Петровском районе, производство негашеной извести в Ивантеевке.

Выслушав доклад Александра Марченко из "Корпорации развития Саратовской области" Бусаргин предупредил о возможном скором увольнении и его.

- Корпорация развития продолжает сортировать проекты инвесторов на большие и малые. Для нас важны любые, поменяйте стереотипы – любой человек, который хочет вложить деньги в Саратовскую область – наш партнер. Поменяйте это в первую очередь у себя в голове – такие факты разделения есть. Мне об этом сообщают. Иначе вы потеряете работу, искренне вас предупреждаю. С министром Разборовым мы вчера это уже обсуждали, - заметил Роман Бусаргин.

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