В Саратове без отопления остались 40 многоэтажек

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Сегодня, 25 ноября, в Саратове без отопления остались 40 многоэтажных домов. Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о принятых мерах.

- Объекты теплоснабжения срочно переводят на резервные источники. В зоне отключения и понижения давления оказались три котельные. Туда подвозят теплоноситель, - сообщает пресс-служба мэра.

По предварительным данным, без отопления остаются 40 многоквартирных домов. На место проведения работ выехала оперативная группа городской администрации.

Причиной ЧП стала авария на магистральном водопроводе ООО «КВС». Концессионер обещает провести ремонт до 13:00. Напомним, ранее коммунальщики сообщили, что без воды остались Солнечный, Солнечный-2 и другие поселки.

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