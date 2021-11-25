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Общество25 ноября 2021 5:01

Поселки Солнечный и Солнечный-2 остались без воды

Произошла авария на магистральном водопроводе
Наталия Калинина
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Саратовцы опять сидят без воды

Саратовцы опять сидят без воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 ноября, в 7:05 на магистральном водоводе в Саратове произошла авария. Из-за нее поселки Солнечный и Солнечный-2 остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Повреждена труба диаметром 1000 мм на Вольском тракте, в северной части города давление в системе понизилось. Сейчас коммунальщики перекрыли участок и переходят на резервную схему водоснабжения.

В течение двух часов поселки Солнечный и Солнечный-2 будут без воды. До 13:00 проблемы с водой будут в поселках Жасминный, Дачный, Поливановка, Сокол, Вольский тракт.

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