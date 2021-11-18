Александр Романов пожертвовал средства на создание памятника Петру I в Саратове. Он внес в фонд проекта свою месячную зарплату.

Скульптуру планируется установить около Музейной площади, в сквере Петра I. Ее открытие приурочено к 300-летию визита Императора в Саратов.

- Всецело поддерживаю инициативы о создании в Саратовской области новых зон отдыха и памятников. Визит Петра Первого в регион – это важное для нашей истории событие. Рад, что смог поддержать проект, – отметил Александр Романов.

Средства пойдут также на создание стелы «Город трудовой доблести» в Заводском районе. Ранее свои деньги пожертвовали Валерий Радаев и Михаил Исеав.

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