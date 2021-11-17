В Саратове объявлен сбор средств на памятник Петру I и стелу «Город трудовой доблести»

В Саратове объявлен сбор средств на создание памятника Петру I и стелу «Город трудовой доблести. Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «Созидание» просит саратовцев поддержать инициативу.

- В следующем году исполняется 300 лет с поездки Петра I по Волге, когда он побывал в Саратове. В 2022 году также празднуется 350-летие со дня рождения Великого русского императора. Кроме того, разработан проект стелы «Город трудовой доблести», - пишут общественники.

Для того, чтобы поддержать инициативу, можно воспользоваться следующими реквизитами:

Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара

Наименование: Благотворительный фонд поддержки гражданских инициатив «СОЗИДАНИЕ»

Юридический адрес: 410012, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., 68/70

ИНН/КПП: 6453153824/645501001

ОГРН: 1176451026806

Расч/счет: 40703.810.2.56000002966

Банк: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САМАРА

Корр/счет: 30101.810.2.00000000607

БИК: 043601607

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.